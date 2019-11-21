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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Що українці думають про наслідки Євромайдану: опитування

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      Революція Гідності / 24 канал

      21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан. Сьогодні, шість років потому, ми згадуємо ці події і питаємо в українців, які наслідки Євромайдану та Революції Гідності вони бачать просто зараз.

      Восени 2013 року протести почалися через те, що уряд Миколи Азарова відмовився підписувати угоду з Євросоюзом і оголосив про початок вступу України до Митного союзу з Росією.

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      Акції протесту набрали обертів і люди почали виходити на Майдан Незалежності та головні площі своїх міст проти корупції, свавілля правоохоронців та за європейський і демократичний вектор розвитку України.

      Згодом акції протестів переросли в Революцію Гідності, депутати тодішньої Верховної Ради прийняли "диктаторські" закони 16 січня, а тодішній президент Віктор Янукович втік з України до Росії, де переховується досі.

      16 січня 2014 року Верховна Рада шляхом голосування руками прийняла пакет законів, які суттєво утискали права і свободи громадян. Ця подія загострила протистояння на Майдані. Верховна Рада скасувала норми зазначених законів 24 лютого 2014 року.

      Нагадаємо також, що президент-утікач закликав російського президента Володимира Путіна ввести війська в Україну, після чого росіяни окупували Крим, а на Донбасі почалися бойові дії.

      Минуло шість років – і ми вирішили запитати в людей, які наслідки Євромайдану вони бачать сьогодні і чи вважають українці анексію Криму та війну на Донбасі наслідками Революції Гідності.

      Українці про наслідки Євромайдану: дивіться відео

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Революція Гідності Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму
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