Що українці думають про наслідки Євромайдану: опитування

21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан. Сьогодні, шість років потому, ми згадуємо ці події і питаємо в українців, які наслідки Євромайдану та Революції Гідності вони бачать просто зараз.

Восени 2013 року протести почалися через те, що уряд Миколи Азарова відмовився підписувати угоду з Євросоюзом і оголосив про початок вступу України до Митного союзу з Росією.

Зверніть увагу! Чи знають нардепи, коли в Україні День Гідності та Свободи: опитування

Акції протесту набрали обертів і люди почали виходити на Майдан Незалежності та головні площі своїх міст проти корупції, свавілля правоохоронців та за європейський і демократичний вектор розвитку України.

Згодом акції протестів переросли в Революцію Гідності, депутати тодішньої Верховної Ради прийняли "диктаторські" закони 16 січня, а тодішній президент Віктор Янукович втік з України до Росії, де переховується досі.

16 січня 2014 року Верховна Рада шляхом голосування руками прийняла пакет законів, які суттєво утискали права і свободи громадян. Ця подія загострила протистояння на Майдані. Верховна Рада скасувала норми зазначених законів 24 лютого 2014 року.

Нагадаємо також, що президент-утікач закликав російського президента Володимира Путіна ввести війська в Україну, після чого росіяни окупували Крим, а на Донбасі почалися бойові дії.

Минуло шість років – і ми вирішили запитати в людей, які наслідки Євромайдану вони бачать сьогодні і чи вважають українці анексію Криму та війну на Донбасі наслідками Революції Гідності.

Українці про наслідки Євромайдану: дивіться відео