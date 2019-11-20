Чи знають нардепи, коли в Україні День Гідності та Свободи: опитування

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме тоді в країні почалися дві великі революцій. Та чи всі народні депутати знають про це?

21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, а 22 листопада 2004 року – Помаранчева революція.

До слова: Слідство у справах Майдану призупиняється

До президентства Віктора Януковича, 22 листопада українці відзначали День Свободи. Та президент-утікач це свято скасував. До календарів українців його повернув колишній президент Петро Порошенко, який своїм указом від 13 листопада 2014 року запровадив в Україні День Гідності та Свободи.

Вже шостий рік поспіль в цей день українці вшановують патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору.

Втім, чи знають народні депутати України, коли відзначають День Гідності та Свободи. Маленький спойлер – не всі. Про те, що Ілля Кива відзначає 24 серпня, чи знає, коли День Гідності та Свободи колишній депутат "Партії регіонів" Нестор Шуфрич та чи пам’ятають про свято "Слуги народу" дивіться в опитувані 24 каналу.

Дивіться відео відповідей народних депутатів: