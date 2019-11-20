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      Знают ли нардепы, когда в Украине День Достоинства и Свободы: опрос

      19 Читати новину українською
      День Достоинства и Свободы / Getty images

      21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две большие революций. Но все ли народные депутаты знают об этом?

      21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.

      К слову: Следствие по делам Майдана приостанавливается

      До президентства Виктора Януковича, 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президент-беглец этот праздник отменил. В календарь украинцев его вернул прежний президент Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.

      Уже шестой год подряд в этот день украинцы чтят патриотизм и мужество граждан, которые стали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов Украины и ее европейского выбора.

      Впрочем, знают ли народные депутаты Украины, когда отмечают День Достоинства и Свободы. Маленький спойлер – не все. О том, что Илья Кива отмечает 24 августа, знает ли, когда День Достоинства и Свободы бывший депутат "Партии регионов" Нестор Шуфрич и помнят ли о празднике "Слуги народа" – смотрите в опросе 24 канала.

      Смотрите видео ответов народных депутатов:

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Революция достоинства Илья Кива Нестор Шуфрич
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