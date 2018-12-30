Что украинцы считают предметом национальной гордости: результаты опроса

С 2015 года в Украине уменьшилось количество украинцев, кто готов гордиться Оранжевой революцией и Революцией Достоинства, однако увеличилось число тех, кто считает национальными достижениями достижения наших спортсменов.

Таковы результаты опроса Института социальной и политической психологии НАПНУ, передает "РБК-Украина".

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Так, больше всего – 56% – украинцы гордятся творчеством великих украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей. Второе место – 48% – в качестве предмета национальной гордости отдали достижениям наших спортсменов. 47% опрошенных гордятся историей украинского казачества, Запорожской Сечи. 46,7% – победой во Второй мировой войне. Для 38,4% респондентов предметом для гордости являются вершинные достижения украинского народного творчества (думы, песни, декоративное искусство, народная архитектура и т. д.).

За три года (с 2015-ого) поддержка наших спортсменов резко возросла – с 36,9% до 48,0%. А вот количество желающих гордиться Революцией Достоинства 2013-2014 годов и Оранжевой революцией 2004 года упало с 36,4% до 28,4% и с 13,2% до 10,9% соответственно.

Опрос проводился с 21 по 30 ноября по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. В нем приняли участие 1204 украинца. Погрешность выборки составляет 3,2%.