Що українці вважають предметом національної гордості: результати опитування

З 2015 року в Україні зменшилась кількість українців, хто готовий пишатися Помаранчевою революцією та Революцією гідності, проте збільшилось число тих, хто вважає національними здобутками досягнення наших спортсменів.

Такими є результати опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ, передає "РБК-Україна".

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Так, найбільше – 56% – українці пишаються творчістю великих українських поетів, письменників, композиторів та виконавців. Друге місце – 48% – на предмет національної гордості віддали досягненням наших спортсменів. 47% опитаних захоплюються історією українського козацтва, Запорозької Січі. 46,7% – перемогою у Другій світовій війні. Для 38,4% респондентів предметом для гордості є вершинні досягнення української народної творчості (думи, пісні, декоративне мистецтво, народна архітектура тощо).

За три роки (з 2015-ого) підтримка наших спортсменів різко зросла – з 36,9% до 48,0%. А от кількість охочих пишатися Революцією Гідності 2013-2014 років та Помаранчевою революцією 2004 року впала – з 36,4% до 28,4% та з 13,2% до 10,9% відповідно.

Опитування проводили з 21 до 30 листопада по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. У ньому взяли участь 1204 українця. Похибка вибірки становить 3,2%.