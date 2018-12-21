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      Какие возможности упустил парламент в 2018 году: ответ эксперта

      Актуальное интервью 26 Читати новину українською

      О главных достижениях и провалах Верховной Рады в 2018 году – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

      – К нынешним достижениям украинского парламента можно отнести обращение к Вселенскому патриарху, создание Антикоррупционного суда, кроме того, интересно было наблюдать за введением военного положения. По моему мнению, именно в 2018 году парламент переломил президента и даже переиграл Банковую.

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      – Из негативных вещей: кнопкодавство, коррупция, которая есть в парламенте, а также бездействие. Существуют такие законы, которые они могли бы урегулировать, но не сделали этого. Например, закон о депутатской неприкосновенности.

      – Если сравнивать парламент 2018 года с парламентом Януковича, то нынешний – выглядит по-европейски. Если же сравнивать с уровнем ожидания населения, то, очевидно, они еще не дотягивают.

      - По моему мнению, этот парламент принимает либо полупустые, либо вообще фейковые решения. А потом европейские партнеры говорят: "Друзья, вы приняли такой классный закон, но зачем вы здесь поставили запятую, чтобы он не работал?".

      – Я думаю, что парламент нужно обновлять и изменять к лучшему. Но делать это с помощью реальных улучшений, а не иллюзий для общества или партнеров. Вскоре мы будем видеть использование парламента как политтехнологического инструмента сугубо для достижения своих интересов. Поэтому украинцы должны быть к этому готовы.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Выборы Президента 2019 Антикоррупционный суд Коррупция Деньги
      Источник: 24 канал
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