Какие возможности упустил парламент в 2018 году: ответ эксперта

О главных достижениях и провалах Верховной Рады в 2018 году – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

– К нынешним достижениям украинского парламента можно отнести обращение к Вселенскому патриарху, создание Антикоррупционного суда, кроме того, интересно было наблюдать за введением военного положения. По моему мнению, именно в 2018 году парламент переломил президента и даже переиграл Банковую.

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– Из негативных вещей: кнопкодавство, коррупция, которая есть в парламенте, а также бездействие. Существуют такие законы, которые они могли бы урегулировать, но не сделали этого. Например, закон о депутатской неприкосновенности.

– Если сравнивать парламент 2018 года с парламентом Януковича, то нынешний – выглядит по-европейски. Если же сравнивать с уровнем ожидания населения, то, очевидно, они еще не дотягивают.

- По моему мнению, этот парламент принимает либо полупустые, либо вообще фейковые решения. А потом европейские партнеры говорят: "Друзья, вы приняли такой классный закон, но зачем вы здесь поставили запятую, чтобы он не работал?".

– Я думаю, что парламент нужно обновлять и изменять к лучшему. Но делать это с помощью реальных улучшений, а не иллюзий для общества или партнеров. Вскоре мы будем видеть использование парламента как политтехнологического инструмента сугубо для достижения своих интересов. Поэтому украинцы должны быть к этому готовы.

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