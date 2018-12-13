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      Кто активно пиарит страницы топ-чиновников в соцсетях: ответ депутата

      Актуальное интервью 35 Читати новину українською

      О предвыборной рекламе политиков в соцсетях, элитных авто Порошенко и декларациях украинских чиновников – в прямом эфире 24 канала рассказал депутат Сергей Лещенко.

      О рекламе политиков в соцсетях

      – Социальные сети постепенно становятся альтернативой медиа. В противовес этому Facebook уменьшает возможность использования его как политического канала. Это связано со скандалом в Америке, когда с помощью этой соцсети Дональд Трамп сманипулировал выборами. После того Facebook изменил алгоритмы, и сейчас в нем очень трудно продвигать политическую рекламу, если не платить огромные деньги. Зато Instagram и Telegram являются более доступными.

      Читайте также: Самая большая проблема украинцев – отсутствие доверия к главнокомандующему, – Садовый

      – Все страницы политиков ведут специальные штаты, которые детально следят за контентом. Например, у Петра Порошенко все посты сделаны на профессиональную технику, скорее всего, благодаря фотографу.

      Об элитных авто для Порошенко

      – Автобаза Государственного управления делами купила два элитных бронированных Mercedes-Benz S-600 за 36 миллионов гривен. Однако было бы лучше, если бы завод "Богдан" сделал автомобили для Президента Порошенко. Это был бы прекрасный пиар-ход. Порошенко показал бы, что не боится ездить на бронированной машине украинского производства.

      – Лучше честно сказать, что у нас война и нам надо бронированные машины, но начали придумывать, что это для международных организаций. На этой машине будет ездить Порошенко. Международные организации сейчас приезжают нечасто в Украину. А перед выборами их будет еще меньше.

      О декларациях чиновников

      – Из всего перечня деклараций меня больше всего поразил Олег Ляшко. У меня есть пакет его деклараций, которые он подавал начиная с первого дня депутатства, то есть документ, с которым он зашел в парламент еще в далеком 2006 году. Тогда у него были лишь дырявые карманы и пустые счета.

      – С 2006 по 2017 год Ляшко занимался только депутатской деятельностью. Что интересно, пришел он в Верховную Раду с пустыми счетами, а теперь у него недвижимость, которую он продает за бешеные деньги.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Олег Ляшко Реклама Петр Порошенко е-декларирование Транспорт Деньги
      Источник: 24 канал
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