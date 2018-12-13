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      Хто активно піарить топ-чиновників у соцмережах: відповідь депутата

      Актуальне інтерв'ю 77 Читать новость на русском

      Про передвиборчу рекламу політиків в соцмережах, елітні авто Порошенка та декларації українських чиновників – у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат Сергій Лещенко.

      Про рекламу політиків в соцмережах

      – Соціальні мережі поступово стають альтернативою медіа. На противагу цьому Facebook зменшує можливість використання його як політичного каналу. Це пов'язано зі скандалом в Америці, коли за допомогою цієї соцмережі Дональд Трамп зманіпулював виборами. Після того Facebook змінив алгоритми й наразі у ньому дуже важко просувати політичну рекламу, якщо не платити величезні гроші. Натомість Instagram та Telegram є більш доступними.

      Читайте також: Найбільша проблема українців – відсутність довіри до головнокомандувача, – Садовий

      – Всі сторінки політиків ведуть спеціальні штати, які детально слідкують за контентом. Наприклад, у Петра Порошенка всі пости зроблені на професійну техніку, швидше за все, завдяки фотографу.

      Про елітні авто для Порошенка

      – Автобаза державного управління справами купила два елітні броньовані Mercedes-Benz S-600 за 36 мільйонів гривень. Проте було б краще, якби завод "Богдан" зробив автомобілі для Президента Порошенка. Це був би прекрасний піар-хід. Порошенко показав би, що не боїться їздити на броньованій машині українського виробництва.

      – Краще чесно сказати, що в нас війна і нам треба броньовані машини, але почали вигадувати, що це для міжнародних організацій. На цій машині буде їздити Порошенко. Міжнародні організації зараз приїжджають не часто в Україну. А перед виборами їх буде ще менше.

      Про декларації чиновників

      – З усього переліку декларацій мене найбільше вразив Олег Ляшко. В мене є пакет його декларацій, які він подавав починаючи з першого дня депутатства, тобто є документ з яким він зайшов в парламент ще в далекому 2006 році. Тоді в нього були лише діряві кишені та порожні рахунки.

      – З 2006 до 2017 року Ляшко займався лише депутатською діяльністю. Що цікаво, прийшов він до Верховної Ради з порожніми рахунками, а тепер в нього нерухомість, яку він продає за шалені гроші.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Реклама Олег Ляшко Президентські вибори 2019 Гроші Транспорт е-декларування
      Джерело: 24 канал
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