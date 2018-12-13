Хто активно піарить топ-чиновників у соцмережах: відповідь депутата

Про передвиборчу рекламу політиків в соцмережах, елітні авто Порошенка та декларації українських чиновників – у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат Сергій Лещенко.

Про рекламу політиків в соцмережах

– Соціальні мережі поступово стають альтернативою медіа. На противагу цьому Facebook зменшує можливість використання його як політичного каналу. Це пов'язано зі скандалом в Америці, коли за допомогою цієї соцмережі Дональд Трамп зманіпулював виборами. Після того Facebook змінив алгоритми й наразі у ньому дуже важко просувати політичну рекламу, якщо не платити величезні гроші. Натомість Instagram та Telegram є більш доступними.

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– Всі сторінки політиків ведуть спеціальні штати, які детально слідкують за контентом. Наприклад, у Петра Порошенка всі пости зроблені на професійну техніку, швидше за все, завдяки фотографу.

Про елітні авто для Порошенка

– Автобаза державного управління справами купила два елітні броньовані Mercedes-Benz S-600 за 36 мільйонів гривень. Проте було б краще, якби завод "Богдан" зробив автомобілі для Президента Порошенка. Це був би прекрасний піар-хід. Порошенко показав би, що не боїться їздити на броньованій машині українського виробництва.

– Краще чесно сказати, що в нас війна і нам треба броньовані машини, але почали вигадувати, що це для міжнародних організацій. На цій машині буде їздити Порошенко. Міжнародні організації зараз приїжджають не часто в Україну. А перед виборами їх буде ще менше.

Про декларації чиновників

– З усього переліку декларацій мене найбільше вразив Олег Ляшко. В мене є пакет його декларацій, які він подавав починаючи з першого дня депутатства, тобто є документ з яким він зайшов в парламент ще в далекому 2006 році. Тоді в нього були лише діряві кишені та порожні рахунки.

– З 2006 до 2017 року Ляшко займався лише депутатською діяльністю. Що цікаво, прийшов він до Верховної Ради з порожніми рахунками, а тепер в нього нерухомість, яку він продає за шалені гроші.

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