На Mercedes за 650 тисяч доларів їздитиме президент, – Лещенко

Автобаза державного управління справами купила два елітні броньовані Mercedes-Benz S-600 за 36 мільйонів гривень. Проте було б краще, якби завод "Богдан" зробив автомобілі для Президента Порошенка.

Таку думку висловив народний депутат України Сергій Лещенко в прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, це був би прекрасний піар-хід. Порошенко показав би, що не боїться їздити на броньованій машині українського виробництва.

Краще було б чесно сказати, що в нас війна і нам треба броньовані машини, але почали вигадувати, що це для міжнародних організацій. На цій машині буде їздити Порошенко. Міжнародні організації зараз приїжджають не часто в Україну. А перед виборами їх буде ще менше,

– зазначив Лещенко.

Він наголосив, якщо, наприклад, приїде канцлерка Німеччини Ангела Меркель, то вона пересуватиметься автомобілем від посольства. Дональд Трамп взагалі прилітає зі своїм броньованим транспортом.



Mercedes-Benz S-600

Також Лещенко згадав, що в автопарку президента є авто, які навряд чи вже відслужили свій термін.

Нагадаємо, на сайті системи Prozzoro вказано – перший Mercedes-Benz коштує 17,5 мільйонів гривень, другий – понад 18. Це орієнтовно по 650 тисяч доларів за одне авто. Вони броньовані найвищою мірою захисту, мають оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, холодильник, кондиціонер, відеокамеру кругового огляду, систему пожежогасіння, систему нічного бачення і це не весь перелік. Як розказав радник Президента Юрій Бірюков, машини купили для обслуговування іноземних делегацій.

Дивіться повний випуск інтерв'ю за 13 грудня 2018 року: