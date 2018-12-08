Кожен Mercedes для президента коштує 750 тисяч доларів, – Гнап

Державне управління справами хоче придбати для Адміністрації Президента України два надзвичайно дорогі броньовані Mercedes.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

Читайте також: До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати

"Як дізналося видання "Наші гроші", на ці лімузини витратять 42 мільйони гривень. Тобто, кожен Mercedes для президента коштує неймовірну суму в 750 тисяч доларів. Так дорого, оскільки вони обладнані за останнім словом техніки та оздоблені за найвищими стандартами розкоші", – зазначив Гнап.



Mercedes-Benz S-600

За його словами, у авто є дорогий шкіряний салон, бездротові зарядки для мобільних телефонів, вставки з коштовної деревини й ще чимало чого.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 8 грудня 2018 року