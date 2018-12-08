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      Кожен Mercedes для президента коштує 750 тисяч доларів, – Гнап

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      Скільки коштують розкішні авто Порошенка
      Скільки коштують розкішні авто Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Державне управління справами хоче придбати для Адміністрації Президента України два надзвичайно дорогі броньовані Mercedes.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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      "Як дізналося видання "Наші гроші", на ці лімузини витратять 42 мільйони гривень. Тобто, кожен Mercedes для президента коштує неймовірну суму в 750 тисяч доларів. Так дорого, оскільки вони обладнані за останнім словом техніки та оздоблені за найвищими стандартами розкоші", – зазначив Гнап.

      порошенко
      Mercedes-Benz S-600

      За його словами, у авто є дорогий шкіряний салон, бездротові зарядки для мобільних телефонів, вставки з коштовної деревини й ще чимало чого.

      Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 8 грудня 2018 року

       

      Теги: Новини України Петро Порошенко Авто Ціни Гроші Відеоблоги Транспорт Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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