Сколько стоят роскошные авто Порошенко: шокирующие цифры

Государственное управление делами хочет приобрести для Администрации Президента Украины два чрезвычайно дорогих бронированных Mercedes.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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"Как узнало издание "Наши деньги", на эти лимузины потратят 42 миллиона гривен. То есть, каждый Mercedes для президента стоит невероятную сумму в 750 тысяч долларов. Так дорого, поскольку они оборудованы по последнему слову техники и отделаны по самым высоким стандартам роскоши", – отметил Гнап.

Mercedes-Benz S-600

По его словам, в авто есть дорогой кожаный салон, беспроводные зарядки для мобильных телефонов, вставки из ценной древесины и еще немало чего.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 8 декабря 2018 года