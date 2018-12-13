На Mercedes за 650 тысяч долларов будет ездить Президент, – Лещенко

Автобаза Государственного управления делами купила два элитных бронированных Mercedes-Benz S-600 за 36 миллионов гривен. Однако было бы лучше, если бы завод "Богдан" сделал автомобили для Президента.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Сергей Лещенко в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, это был бы прекрасный пиар-ход. Порошенко показал бы, что не боится ездить на бронированной машине украинского производства.

Лучше было бы честно сказать, что у нас война и нам нужны бронированные машины, но начали придумывать, что это для международных организаций. На этой машине будет ездить Президент. Международные организации сейчас приезжают не часто в Украину. А перед выборами их будет еще меньше,

– отметил Лещенко.

Он отметил, если, например, приедет канцлер Германии Ангела Меркель, то она будет передвигаться на автомобиле от посольства. Дональд Трамп вообще прилетает со своим бронированным транспортом.



Mercedes-Benz S-600

Также Лещенко вспомнил, что в автопарке Президента есть авто, которые вряд ли уже отслужили свой срок.

Напомним, на сайте системы Prozzoro указано – первый Mercedes-Benz стоит 17,5 миллионов гривен, второй – более 18. Это ориентировочно по 650 тысяч долларов за одно авто. Они бронированные высшей степени защиты, имеют обивку салона из эксклюзивной черной кожи, холодильник, кондиционер, видеокамеру кругового обзора, систему пожаротушения, систему ночного видения и это не весь перечень. Как рассказал советник Президента Юрий Бирюков, машины купили для обслуживания иностранных делегаций.

Смотрите полный выпуск интервью за 13 декабря 2018 года: