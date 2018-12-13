"Робота, яка приносить нечувані статки": депутат різко відреагував на декларацію Ляшка

2018 рік добігає кінця, а тому завдяки деклараціям можна простежити, наскільки вдалим він був для українських можновладців. Закон зобов'язує їх задекларувати протягом 10 днів будь-які значні суми витрачених або зароблених коштів.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат Сергій Лещенко.

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"З усього рейтингу мене найбільше вразив Олег Ляшко. В мене є пакет його декларацій, які він подавав починаючи з першого дня депутатства, тобто є документ з яким він зайшов в парламент ще в далекому 2006 році. Тоді в нього були лише діряві кишені та порожні рахунки", – розповів нардеп.

За його словами, з 2006 до 2017 року Ляшко займався лише депутатською діяльністю. Що цікаво, прийшов він до Верховної Ради з порожніми рахунками, а тепер в нього нерухомість, яку він продає за шалені гроші.

"Що це взагалі за така депутатська робота, яка приносить такі нечувані статки", – наголосив Лещенко.

Нагадаємо, влітку 2018 року лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко продав власну квартиру за 16 мільйонів гривень колишньому регіоналу Риженкову Олександру. Раніше головний "радикал" вже продавав йому квартиру.

Дивіться повний випуск інтерв'ю за 13 грудня 2018 року: