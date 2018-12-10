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      Відтепер декларації українських чиновників доступні й англійською мовою: як знайти

      229 Читать новость на русском
      Декларації українських чиновників
      Декларації українських чиновників / volyn.com.ua

      Декларації українських чиновників, у яких є дані про всі їх маєтки, автопарки, коштовності та фірми відтепер доступні в англомовній версії на сайті declarations.com.ua.

      Проект "Декларації (Bihus.Info) – це наймасштабніша в Україні спроба перевести декларації чиновників в електронний формат та зробити їх легкодоступними для аналізу.

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      Сам інтерфейс сайту поки що доступний лише українською, та дані англійською мовою вже знаходяться у Google за пошуком по ПІБ + слово "declarations".

      Ось міні-інструкція, що потрібно зробити, щоб проглянути декларацію англійською:
      а) в поле пошуку ввести прізвище й ім’я чиновника (можна англійською) та в результатах натиснути "Also available in English"


      Проект "Декларації"

      б) якщо маєте посилання на українську версію, перейти на англійську версію в самій декларації, натиснувши "Also available in English" 


      Проект "Декларації"

      Оновлення має стати в пригоді як українським, так і іноземним журналістам, та розширити можливості міжнародної співпраці розслідувачів.

      З будь-яких питань або зауважень щодо англійської версії можна написати на [email protected] або на сторінку Bihus.Info у Facebook.

      Нагадаємо, раніше проект “Декларації” (Bihus.Info) запустив телеграм-канал, на якому можна переглянути декларації високопосадовців.

      Теги: Новини України Новини політики Мережа е-декларування
      Джерело: 24 канал
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