Відтепер декларації українських чиновників доступні й англійською мовою: як знайти

Декларації українських чиновників, у яких є дані про всі їх маєтки, автопарки, коштовності та фірми відтепер доступні в англомовній версії на сайті declarations.com.ua.

Проект "Декларації (Bihus.Info) – це наймасштабніша в Україні спроба перевести декларації чиновників в електронний формат та зробити їх легкодоступними для аналізу.

Сам інтерфейс сайту поки що доступний лише українською, та дані англійською мовою вже знаходяться у Google за пошуком по ПІБ + слово "declarations".

Ось міні-інструкція, що потрібно зробити, щоб проглянути декларацію англійською:

а) в поле пошуку ввести прізвище й ім’я чиновника (можна англійською) та в результатах натиснути "Also available in English"



Проект "Декларації"

б) якщо маєте посилання на українську версію, перейти на англійську версію в самій декларації, натиснувши "Also available in English"



Проект "Декларації"

Оновлення має стати в пригоді як українським, так і іноземним журналістам, та розширити можливості міжнародної співпраці розслідувачів.

З будь-яких питань або зауважень щодо англійської версії можна написати на [email protected] або на сторінку Bihus.Info у Facebook.

Нагадаємо, раніше проект “Декларації” (Bihus.Info) запустив телеграм-канал, на якому можна переглянути декларації високопосадовців.