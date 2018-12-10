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      Отныне декларации украинских чиновников доступны и на английском языке: как найти

      6 Читати новину українською
      Декларации украинских чиновников
      Декларации украинских чиновников / volyn.com.ua

      Декларации украинских чиновников, в которых есть данные о всех их особняках, автопарках, драгоценностях и фирмах теперь доступны в англоязычной версии на сайте declarations.com.ua.

      Проект "Декларации" (Bihus.Info) – это самая масштабная в Украине попытка перевести декларации чиновников в электронный формат и сделать их легкодоступными для анализа.

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      Сам интерфейс сайта пока что доступен только на украинском, и данные на английском языке уже находятся в Google по поиском по ФИО + слово "declarations".

      Вот мини-инструкция, что нужно сделать, чтобы просмотреть декларацию на английском:
      а) в поле поиска ввести фамилию и имя чиновника (можно на английском) и в результатах нажать "Also available in English"


      Проект "Декларации"

      б) если есть ссылка на украинскую версию, перейти на английскую версию в самой декларации, нажав "Also available in English"


      Проект "Декларации"

      Обновление должно пригодиться как украинским, так и иностранным журналистам, чтобы расширить возможности международного сотрудничества расследователей.

      По любым вопросам или замечаниям относительно английской версии можно написать на [email protected] или на страницу Bihus.Info в Facebook.

      Напомним, ранее проект “Декларации” (Bihus.Info) запустил телеграмм-канал, на котором можно посмотреть декларации чиновников.

      Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование Сеть
      Источник: 24 канал
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