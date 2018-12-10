Отныне декларации украинских чиновников доступны и на английском языке: как найти
Декларации украинских чиновников, в которых есть данные о всех их особняках, автопарках, драгоценностях и фирмах теперь доступны в англоязычной версии на сайте declarations.com.ua.
Проект "Декларации" (Bihus.Info) – это самая масштабная в Украине попытка перевести декларации чиновников в электронный формат и сделать их легкодоступными для анализа.
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Сам интерфейс сайта пока что доступен только на украинском, и данные на английском языке уже находятся в Google по поиском по ФИО + слово "declarations".
Вот мини-инструкция, что нужно сделать, чтобы просмотреть декларацию на английском:
а) в поле поиска ввести фамилию и имя чиновника (можно на английском) и в результатах нажать "Also available in English"
Проект "Декларации"
б) если есть ссылка на украинскую версию, перейти на английскую версию в самой декларации, нажав "Also available in English"
Проект "Декларации"
Обновление должно пригодиться как украинским, так и иностранным журналистам, чтобы расширить возможности международного сотрудничества расследователей.
По любым вопросам или замечаниям относительно английской версии можно написать на [email protected] или на страницу Bihus.Info в Facebook.
Напомним, ранее проект “Декларации” (Bihus.Info) запустил телеграмм-канал, на котором можно посмотреть декларации чиновников.