Відтепер декларації високопосадовців можна переглянути у Telegram

Слідкувати за топ-чиновниками стало зручніше та оперативніше із новим телеграм-каналом від проекту “Декларації” (Bihus.Info). На каналі "ТОП Декларації (ВР+Кабмін)" нові декларації народних депутатів і членів Кабміну з'являються за кілька хвилин після їх подання до НАЗК.

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Канал "ТОП Декларації (ВР+Кабмін)" – це передусім професійний інструмент для журналістів-розслідувачів, новинарів та аналітиків, які щодня моніторять сайт declarations.com.ua.

Цей телеграм-канал для тих, хто хоче першим написати про лотерейні перемоги Ляшка, або оновлення гардеробу Котвіцького

– розповіли автори проекту.

Розробники зазначають, що на каналі можуть з’являтись декларації повних "тезок" топ-чиновників, через те, що система моніторить декларації за ПІБ.

Нагадаємо, проект “Декларації” (Bihus.Info) раніше запустив бота, який моніторить базу декларацій за індивідуальними запитами користувача (ПІБ чиновника, місцем роботи, чи іншими запитами), і коли з’являється нова інформація, відправляє її в месенджер підписнику.