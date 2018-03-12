Отныне декларации чиновников можно посмотреть в Telegram

Следить за топ-чиновниками стало удобнее и оперативнее с новым телеграмм-каналом от проекта “Декларации” (Bihus.Info). На канале "ТОП Декларации (ВР+Кабмин)" новые декларации народных депутатов и членов Кабмина появляются через несколько минут после их подачи в НАПК.

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Канал "ТОП Декларации (ВР+Кабмин)" – это прежде всего профессиональный инструмент для журналистов-расследователей, журналистов и аналитиков, которые ежедневно мониторят сайт declarations.com.ua.

Этот телеграм-канал для тех, кто хочет первым написать о лотерейных победах Ляшко, или обновлении гардероба Котвицкого

– рассказали авторы проекта.

Разработчики отмечают, что на канале могут появляться декларации полных "тезок" топ-чиновников, из-за того, что система мониторит декларации по ФИО.

Напомним, проект “Декларации” (Bihus.Info) ранее запустил бота, который мониторит базу деклараций по индивидуальным запросам пользователя (ФИО чиновника, месту работы, или другим запросам), и когда появляется новая информация, отправляет ее в мессенджер подписчику.