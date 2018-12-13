"Работа, которая приносит баснословные доходы": депутат резко отреагировал на декларацию Ляшко

2018 подходит к концу, а потому благодаря декларациям можно проследить, насколько удачным он был для украинских чиновников. Закон обязывает их задекларировать в течение 10 дней любые значительные суммы потраченных или заработанных средств.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат Сергей Лещенко.

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"Из всего рейтинге меня больше всего поразил Олег Ляшко. У меня есть пакет его деклараций, которые он подавал начиная с первого дня депутатства, то есть документ с которым он зашел в парламент еще в далеком 2006 году. Тогда у него были только дырявые карманы и пустые счета", – рассказал нардеп.

По его словам, с 2006 до 2017 года Ляшко занимался только депутатской деятельностью. Что интересно, пришел в Верховную Раду с пустыми счетами, а теперь у него недвижимость, которую он продает за бешеные деньги.

"Что это вообще за такая депутатская работа, которая приносит такие баснословные доходы", – отметил Лещенко.

Напомним, летом 2018 года лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко продал собственную квартиру за 16 миллионов гривен прежнему регионалу Рыженкову Александру. Раньше главный "радикал" уже продавал ему квартиру.

Смотрите полный выпуск интервью за 13 декабря 2018 года: