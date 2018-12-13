21:06
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA: Война Кирилла против Томоса. Ссоры в "Оппозиционном блоке"
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ

      "Работа, которая приносит баснословные доходы": депутат резко отреагировал на декларацию Ляшко

      143 Читати новину українською
      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / Фото из открытых источников

      2018 подходит к концу, а потому благодаря декларациям можно проследить, насколько удачным он был для украинских чиновников. Закон обязывает их задекларировать в течение 10 дней любые значительные суммы потраченных или заработанных средств.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат Сергей Лещенко.

      Читайте также: Отныне декларации украинских чиновников доступны и на английском языке: как найти

      "Из всего рейтинге меня больше всего поразил Олег Ляшко. У меня есть пакет его деклараций, которые он подавал начиная с первого дня депутатства, то есть документ с которым он зашел в парламент еще в далеком 2006 году. Тогда у него были только дырявые карманы и пустые счета", – рассказал нардеп.

      По его словам, с 2006 до 2017 года Ляшко занимался только депутатской деятельностью. Что интересно, пришел в Верховную Раду с пустыми счетами, а теперь у него недвижимость, которую он продает за бешеные деньги.

      "Что это вообще за такая депутатская работа, которая приносит такие баснословные доходы", – отметил Лещенко.

      Напомним, летом 2018 года лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко продал собственную квартиру за 16 миллионов гривен прежнему регионалу Рыженкову Александру. Раньше главный "радикал" уже продавал ему квартиру.

      Смотрите полный выпуск интервью за 13 декабря 2018 года:

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Олег Ляшко Деньги е-декларирование Сергей Лещенко Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 19:30 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур 1898
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сегодня , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 418
      Почему украинцы одевают Европу, а сами носят дешевый хлам
      сегодня , 19:01 Почему украинцы одевают Европу, а сами носят дешевый хлам
      480
      Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 18:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      183
      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня , 17:58 Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      27931
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук