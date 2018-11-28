Найбільша проблема українців – відсутність довіри до головнокомандувача, – Садовий

Про воєнний стан, Росію та ігри Адміністрації президента України – у прямому ефірі 24 каналу розповів мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

– Воєнний стан треба було вводити, коли була окупація Криму, тоді це було б логічним рішенням. Якщо б це зробили ще тоді, то не було б окупації Луганської та Донецької областей. Я думаю, що сама влада не знає, які наступні кроки потрібно буде зробити, проте, я вважаю, що коли не знаєш, як правильно робити – роби по Конституції. Якщо ворожий солдат вступає на нашу землю, то автоматично має бути введений воєнний стан.

Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців

– Громадянське суспільство має тримати "руку на пульсі". Президент у сьогоднішніх умовах може зробити дуже багато, наприклад, мінімізувати корупцію. Крім того, якщо Росія є нашим ворогом, тоді як ми собі сприймаємо критичну інфраструктуру? Облгази, обленерго є у власності людей, які мають все це за російські капітали. Треба наводити порядок.

– На мою думку, командування наших хлопців мало б передбачати, які можуть бути кроки зі сторони РФ. Безсумнівно, територія Азовського моря є спільними водами. Я собі важко уявляю подібну ситуацію в ізраїльській чи американській армії, тому що будь-яка військова спецоперація передбачає думки безпосередньо про моряка чи воєнного, який виконує операцію. Позитивний крок – це те, що є чітка позиція США, Німеччини, які вимагають повернути українських моряків, і на цьому треба наполягати.



Мер Львова Андрій Садовий

– Найбільша проблема українців – відсутність довіри до головнокомандувача. Він може зробити багато, але необхідно мати довіру людей. Щодо воєнного стану, думаю, ці 30 днів пролетять як один, але цікаво, що буде далі. На мою думку, ми як країна, що зазнала військової агресії повинні мати сильну армію. Хіба зарплата у вісім тисяч гривень гідна для українського військового?

– Якщо б сьогодні американці видобували газ у Чорному морі, то ніхто б ніколи не посмів забирати Крим. Там би стояв шостий американський флот.

– Введення військового стану дуже часто не зрозуміле людям. Я хочу запевнити, що ніяке майно ніхто забирати не буде. Ми цього не дамо зробити.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, міститися в Указі Президента.

Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Увечері 26 листопада за рішенням парламенту та президента впровадили воєнний стан у десятьох областях України.