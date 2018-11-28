Самая большая проблема украинцев – отсутствие доверия к главнокомандующему, – Садовый

О военном положении, России и играх Администрации президента Украины – в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

– Военное положение надо было вводить, когда была оккупация Крыма, тогда это было бы логичным решением. Если бы это сделали еще тогда, то не было бы оккупации Луганской и Донецкой областей. Я думаю, что сама власть не знает, какие следующие шаги нужно будет сделать, однако, я считаю, что если не знаешь, как правильно делать – делай по Конституции. Если вражеский солдат ступает на нашу землю, то автоматически должно быть введено военное положение.

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– Гражданское общество должно держать "руку на пульсе". Президент в сегодняшних условиях может сделать очень много, например, минимизировать коррупцию. Кроме того, если Россия является нашим врагом, тогда как мы себе воспринимаем критическую инфраструктуру? Облгазы, облэнерго в собственности людей, которые владеют всем этим за российских капиталы. Надо наводить порядок.

– Я думаю, командование наших ребят должно предвидеть, какие могут быть шаги со стороны РФ. Несомненно, территория Азовского моря является общими водами. Я себе с трудом представляю подобную ситуацию в израильской или американской армии, потому что любая военная спецоперация предусматривает мысли непосредственно о моряке или военном, который выполняет операцию. Позитивный шаг – это то, что есть четкая позиция США, Германии, которые требуют вернуть украинских моряков, и на этом надо настаивать.



Мэр Львова Андрей Садовый

– Самая большая проблема украинцев – отсутствие доверия к главнокомандующего. Он может сделать многое, но необходимо иметь доверие людей. Что касается военного положения, думаю, эти 30 дней пролетят как один, но интересно, что будет дальше. По моему мнению, мы как страна, подвергшаяся военной агрессии должны иметь сильную армию. Разве зарплата в восемь тысяч гривен достойна для украинского военного?

– Если бы сегодня американцы добывали газ в Черном море, то никто бы никогда не посмел забирать Крым. Там бы стоял шестой американский флот.

– Введение военного положения очень часто не понятно людям. Я хочу заверить, что никакое имущество никто забирать не будет. Мы этого не допустим.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, содержаться в Указе Президента.

Напомним, что 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября по решению парламента и президента ввели военное положение в десяти областях Украины.