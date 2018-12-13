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      Як політики готуються до виборів з рекламою у соцмережах: відповідь нардепа

      65 Читать новость на русском
      Сергій Лещенко
      Сергій Лещенко / 24 канал

      Кандидати у президенти активно освоюють соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram. Там вони не лише рекламують себе, а й шукають виборців, які незабаром поставлять хрестики навпроти їх прізвища у бюлетенях.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат та журналіст Сергій Лещенко.

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      На його думку, соціальні мережі поступово стають альтернативою медіа. На противагу цьому Facebook зменшує можливість використання його як політичного каналу. Це пов'язано зі скандалом в Америці, коли за допомогою цієї соцмережі Дональд Трамп зманіпулював виборами. Після того Facebook змінив алгоритми й наразі у ньому дуже важко просувати політичну рекламу, якщо не платити величезні гроші. Натомість Instagram та Telegram є більш доступними.

      Я вважаю, що всі сторінки політиків ведуть спеціальні штати, які детально слідкують за контентом. Наприклад, у Петра Порошенка всі пости зроблені на професійну техніку, швидше за все, за допомогою фотографа,
      – сказав Лещенко.

      Лещенко додав, що після закриття російської соцмережі "ВКонтакте" багато людей перейшли у Facebook. І від цього якість мережі в загальному знизилась.

      Було б чесно і правильно, якби всі політики звітували про куплену рекламу. Якщо звітності немає, то необхідно порушувати кримінальні провадження. На мою думку, поки немає цієї звітності, політики будуть максимально використовувати соцмережі,
      – наголосив нардеп.

      Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії, що розпочнеться 31 грудня 2018 року, політики зазвичай порушують теми тарифів, цін, війни, корупції. Втім, на думку експертів, нові обіцянки навряд чи будуть виконані. В цілому ж, констатують фахівці, під час майбутньої гонки розкрутка екологічної проблематики очікуваного ефекту не принесе.

      Дивіться повний випуск інтерв'ю за 13 грудня 2018 року:

       

       

      Теги: Новини України Петро Порошенко Реклама Президентські вибори 2019 Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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