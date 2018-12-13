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      Как политики готовятся к выборам с рекламой в соцсетях: ответ нардепа

      13 Читати новину українською
      Сергей Лещенко
      Сергей Лещенко / 24 канал

      Кандидаты в президенты активно осваивают социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. Там они не только рекламируют себя, но и ищут избирателей, которые вскоре поставят крестики напротив их фамилии в бюллетенях.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и журналист Сергей Лещенко.

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      По его мнению, социальные сети постепенно становятся альтернативой медиа. В противоположность этому Facebook уменьшает возможность использования его в качестве политического канала. Это связано со скандалом в Америке, когда с помощью этой соцсети Дональд Трамп сманипулировал выборами. После того Facebook изменил алгоритмы и сейчас в нем очень трудно продвигать политическую рекламу, если не платить огромные деньги. Зато Instagram и Telegram более доступны.

      Я считаю, что все страницы политиков ведут специальные штаты, которые подробно следят за контентом. Например, у Петра Порошенко все посты сделанные на профессиональную технику, скорее всего, с помощью фотографа,
      – сказал Лещенко.

      Лещенко добавил, что после закрытия российской соцсети "ВКонтакте" многие люди перешли в Facebook. И от этого качество сети в целом снизилось.

      Было бы честно и правильно, если бы все политики отчитывались о купленной рекламе. Если отчетности нет, то необходимо возбуждать уголовные производства. По моему мнению, пока нет этой отчетности, политики будут максимально использовать соцсети,
      – подчеркнул нардеп.

      Напомним, что во время предвыборной кампании, которая начнется 31 декабря 2018 года, политики обычно нарушают темы тарифов, цен, войны, коррупции. Впрочем, по мнению экспертов, новые обещания вряд ли будут выполнены. В целом же, констатируют специалисты, во время предстоящей гонки раскрутка экологической проблематики ожидаемого эффекта не принесет.

      Теги: Выборы Президента 2019 Реклама Петр Порошенко Новости Украины Сергей Лещенко
      Источник: 24 канал
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