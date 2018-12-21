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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Які можливості проґавив парламент у 2018 році: відповідь експерта

      Актуальне інтерв'ю 66 Читать новость на русском

      Про головні здобутки та провали Верховної Ради у 2018 році – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Микола Давидюк.

      – До цьогорічних досягнень українського парламенту можна зарахувати звернення до Вселенського патріарха, створення Антикорупційного суду, крім того, цікаво було спостерігати за введенням воєнного стану. На мою думку, саме у 2018 році парламент переламав президента та навіть переграв Банкову.

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      З негативних речей: кнопкодавство, корупція, яка є в парламенті, а також бездіяльність. Існують такі закони, які вони могли б врегулювати, але не зробили цього. Наприклад, закон про депутатську недоторканність.

      – Якщо порівнювати парламент 2018 року з парламентом Януковича, то цьогорічний – виглядає по-європейськи. Якщо ж порівнювати з рівнем очікування населення, то, очевидно, вони ще не дотягують.

      – На мою думку, цей парламент приймає або напівпорожні, або взагалі фейкові рішення. А потім європейські партнери кажуть: "Друзі, ви прийняли такий класний закон, але навіщо ви тут поставили кому, аби він не працював?".

      – Я думаю, що парламент потрібно оновлювати й змінювати на краще. Але робити це за допомогою реальних покращень, а не ілюзій для суспільства чи партнерів. Незабаром ми будемо бачити використання парламенту як політтехнологічного інструмента суто для досягнення своїх інтересів. Тому українці мають бути до цього готові.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Верховна Рада Президентські вибори 2019 Гроші Корупція Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
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