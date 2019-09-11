Что заставило Путина освободить пленных моряков: заявление адвоката Полозова

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить из плена 24 украинских моряков, которые были незаконно захвачены у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Путин понимал, что невыполнение этого указа привело бы к новым антироссийским санкциям. Поэтому, страх перед санкциями заставил главу Кремля идти на переговоры и отпустить украинцев из российских тюрем.

Координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов в интервью 24 каналу рассказал, что именно решение Трибунала стало ключевым в деле освобождения военнопленных моряков.

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Кремль был загнан в угол. Россия не могла не выдать моряков, потому что неисполнение решения Трибунала привело бы к введению серьезных санкций против нее со стороны Запада. Именно страх перед санкциями заставил Путина идти на переговоры. Не смотря на это, Кремлю было крайне важно артикулировать и называть все это не как исполнение решения приказа Трибунала, а сохранить лицо, добавить в этот список еще несколько политзаключенных и назвать все это таким большим обменом,

– заметил Полозов.

По его словам, Путин начал искать пути освобождения украинских моряков сразу после того, как Трибунал вынес свое решение. До этого, главе Кремля ничего не мешало удерживать военных в плену.

"Уже после 25 мая, когда Трибунал вынес соответствующее решение, это дело стало токсичным для Кремля. Путин начал искать пути решения, благодаря которому можно было бы освободиться от моряков и от возможных санкций за их содержание", – добавил адвокат.

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Он убежден, что Россия в любом случае вынуждена была отпустить моряков. Даже если бы президент Украины Владимир Зеленский не имел прямых переговоров с Путиным. Вместе с тем, освобождение 11 других политзаключенных может быть связано с их переговорами.

Полозов также рассказал, что сейчас Россия до сих пор не выполнила решение Трибунала о возвращении захваченных на Азове кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Россия обязана их вернуть, потому что это пункт Международного трибунала ООН. И пока корабли не возвращены, говорить о том, что его условия выполнены, нельзя. Вопрос возвращения кораблей также будет решаться непосредственно во время дальнейших переговоров,

– подытожил юрист.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?

Россия захватила моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных, когда они законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. Кремль взял в плен 24 украинских моряка и 3 украинских судна.



Впоследствии украинцев арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву также признал всех моряков военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Тем не менее, Кремль отказывался выполнять эти требования.



Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

Украинские моряки вернулись из российского плена / инфографика 24 канала