Що змусило Путіна звільнити полонених моряків: заява адвоката Полозова

Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію звільнити з полону 24 українських моряків, що були незаконно захоплені біля Керченської протоки у листопаді 2018 року. Путін розумів, що невиконання цього указу призвело б до нових антиросійських санкцій. Тому страх перед санкціями змусив главу Кремля йти на переговори і відпустити українців з російських тюрем.

Координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов в інтерв'ю 24 каналу розповів, що саме рішення Трибуналу стало ключовим у справі звільнення військовополонених моряків.

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Кремль був загнаний у кут. Росія не могла не видати моряків, тому що невиконання рішення Трибуналу призвело б до введення серйозних санкцій проти неї зі сторони Заходу. Саме страх перед санкціями змусив Путіна йти на переговори. Пори це, Кремлю було вкрай важливо артикулювати і називати все це не як виконання рішення наказу Трибуналу, а зберегти обличчя, додати у цей список ще кілька політв'язнів і назвати все це таким великим обміном,

– зауважив Полозов.

За його словами, Путін почав шукати шляхи звільнення українських моряків одразу після того, як Трибунал виніс своє рішення. До цього, главі Кремля нічого не заважало утримувати військових у полоні.

"Уже після 25 травня, коли Трибунал виніс відповідне рішення, ця справа стала токсичною для Кремля. Путін почав шукати шляхи рішення, завдяки якому можна було би звільнитися від моряків і від можливих санкцій, за їхнє утримання", – додав адвокат.

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Він переконаний, що Росія у будь-якому випадку змушена була відпустити моряків. Навіть якщо би президент України Володимир Зеленський не мав прямих перемовин з Путіним. Водночас, звільнення 11 інших політв'язнів може бути пов'язане з їхніми переговорами.

Полозов також розповів, що наразі Росія досі не виконала рішення Трибуналу щодо повернення захоплених на Азові кораблів "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу".

Росія зобов'язана їх повернути, тому що це пункт Міжнародного трибуналу ООН. І поки кораблі не повернуті, говорити про те, що його умови виконані, не можна. Питання повернення кораблів також буде вирішуватися безпосередньо під час подальших переговорів,

– підсумував юрист.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Росія захопила моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Тоді прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових, коли вони законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Кремль взяв у полон 24 українських моряків та 3 українські судна.



Згодом українців заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Наприкінці травня Міжнародний трибунал ООН з морського права також визнав усіх моряків військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Проте, Кремль відмовлявся виконувати ці вимоги.



Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Українські моряки повернулися з російського полону / інфографіка 24 каналу