Что заставит Россию отступить из Европы: ответ США

Увеличение объемов экспорта природного газа из США в страны Европы, нарушит монопольные позиции России на региональном рынке газа и заставит Кремль отступить.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время речи относительно дипломатии в экономике в Экономическом клубе Детройта, передает пресс-служба Госдепа.

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Увеличение нашего экспорта играет действительно центральную роль для нашей безопасности. Если мы сможем увеличить экспорт природных ресурсов в Европу, мы сможем заставить Россию отступить,

– заявил чиновник.

Помпео также отметил, что подобную политику США смогут ввести в Азии, чтобы заставить отступить Китай.

В то же время, государственный секретарь США положительно отметил усилия американского газодобывающего бизнеса, который расширяет географию продаж своей продукции за рубеж.