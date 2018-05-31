США назвали условие для улучшения отношений с Россией

Для того, чтобы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой, российской власти необходимо сделать конкретные шаги для решения накопившихся общих проблем.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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"Госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщались по телефону, впервые после того, как госсекретарь принес присягу, а глава МИД РФ был вновь назначен на должность (в новом правительстве – "24")", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что стороны обсудили проблемы и вопросы, связанные с двусторонними отношениями, а также ситуацию в Украине и в Сирии.

Госсекретарь Помпео подтвердил, что, хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, но это произойдет только если Россия продемонстрирует, что она готова принять конкретные меры для решения проблем, которые нас беспокоят, включая вмешательство во внутренние дела США,

– говорится в заявлении.

Напомним, 30 мая, верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о контрсанкции под названием "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств", который предоставляет правительству полномочия по введению мер, связанных с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий США и других иностранных государств.