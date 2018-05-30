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Совет Федерации РФ принял контрсанкции против США и других государств

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Совет Федерации РФ принял контрсанкции
Совет Федерации РФ принял контрсанкции / Фото из открытых источников

В среду, 30 мая, верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о контрсанкциях под названием "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств".

Об этом сообщает ТАСС.

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев сообщил, что закон носит рамочный характер. Российское правительство будет иметь полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера по защите интересов и безопасности РФ, прав и свобод граждан путем введения мер, связанных с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий США и других иностранных государств.

Решения о введении мер воздействия и об их отмене могут быть приняты президентом РФ на основе предложений Совета безопасности РФ.

Однако контрсанкции не могут вводиться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся на территории России или других стран.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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