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Рада Федерації РФ ухвалила контрсанкції проти США та інших держав

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Рада Федерації РФ ухвалила контрсанкції
Рада Федерації РФ ухвалила контрсанкції / Фото з відкритих джерел

У середу, 30 травня, верхня палата російського парламенту схвалила законопроект про контрсанкції під назвою "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав".

Про це повідомляє ТАСС

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Голова комітету Ради Федерації з економічної політики Дмитро Мезенцев повідомив, що закон має рамковий характер. Російський уряд матиме повноваження щодо введення ряду заходів економічного і політичного характеру щодо захисту інтересів і безпеки РФ, прав і свобод громадян шляхом введення заходів, пов'язаних з попередженням та припиненням протиправних і недружніх дій США та інших іноземних держав. 

Рішення про введення заходів впливу і про їх скасування можуть бути прийняті президентом РФ на основі пропозицій Ради безпеки РФ.

Однак контрсанкції не можуть вводитися стосовно життєво необхідних товарів, аналоги яких не виробляються на території Росії або інших країн.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США
Джерело: 24 Канал
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