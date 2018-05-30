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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

У США назвали справжню мету російських військових в Україні

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США вкотре заявили про причетність Росії до війни на Донбасі
США вкотре заявили про причетність Росії до війни на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Російські військові присутні на Донбасі, не для нібито захисту російськомовних українців, а для встановлення контролю РФ над Україною.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі виступаючи на засіданні РБ ООН, присвяченому Україні, передає "Голос Америки".

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"Ми просимо Росію визнати іншу реальність, про істинність якої знають всі тут присутні: російські солдати перебувають в Україні – не для "захисту" російськомовних громадян України, але для встановлення російського контролю над країною", – заявила дипломат.

Також, Гейлі зауважила, що США збережуть санкції проти Росії до тих пір, поки вона не припинить свої обурливі дії в Україні, зокрема в окупованому Криму та на Донбасі.

Поки Росія не поверне Кримський півострів під контроль України, американські санкції, пов'язані з вторгненням в Крим, залишаться в силі. До тих пір поки Росія не виведе свої сили із східної України і не виконає зобов'язання в рамках Мінських угод, наші санкції у відповідь на її кричущі порушення в східній частині цієї країни залишаться в силі,
– наголосила постпред США.

Окрім того, дипломат також звинуватила Росію в створенні "катастрофи з страждань" шляхом підтримки сепаратистських угруповань і порушень своїх зобов'язань в рамках міжнародної угоди про припинення вогню.

"Не дивлячись на її заперечення, немає сумнівів, що Росія є рушійною силою українського конфлікту", – підсумувала Гейлі.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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