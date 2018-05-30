15:31
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В США назвали истинную цель российских военных в Украине

172 Читати новину українською
США в очередной раз заявили о причастности России к войне на Донбассе
США в очередной раз заявили о причастности России к войне на Донбассе / Фото из открытых источников

Российские военные присутствуют на Донбассе не для якобы защиты русскоязычных украинцев, а для установления контроля РФ над Украиной.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступая на заседании СБ ООН, посвященном Украине, передает "Голос Америки".

Читайте также: Тымчук объяснил, почему боевики не могут пойти в масштабное наступление на Донбассе

"Мы просим Россию признать другую реальность, об истинности которой знают все здесь присутствующие: российские солдаты находятся в Украине – не для "защиты" русскоязычных граждан Украины, но для установления российского контроля над страной", – заявила дипломат.

Также, Хейли отметила, что США сохранят санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свои возмутительные действия в Украине, в частности в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Пока Россия не вернет Крымский полуостров под контроль Украины, американские санкции, связанные со вторжением в Крым, останутся в силе. До тех пор пока Россия не выведет свои силы с восточной Украины и не выполнит обязательства в рамках Минских соглашений, наши санкции в ответ на ее вопиющие нарушения в восточной части этой страны останутся в силе,
– подчеркнула постпред США.

Кроме того, дипломат также обвинила Россию в создании "катастрофы из страданий" путем поддержки сепаратистских группировок и нарушения своих обязательств в рамках международного соглашения о прекращении огня.

"Несмотря на ее возражения, нет сомнений, что Россия является движущей силой украинского конфликта", – заключила Хейли.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Украина – Россия Санкции Война на Донбассе Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
сегодня, 15:11 Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
168
Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
сегодня, 15:01 Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
Альфред Кох 176
День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
сегодня, 14:02 День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
Настя Сукач 89
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 13:08 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
2136
Вы из России? Вас убьют
сегодня, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 991
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук