В США назвали истинную цель российских военных в Украине

Российские военные присутствуют на Донбассе не для якобы защиты русскоязычных украинцев, а для установления контроля РФ над Украиной.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступая на заседании СБ ООН, посвященном Украине, передает "Голос Америки".

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"Мы просим Россию признать другую реальность, об истинности которой знают все здесь присутствующие: российские солдаты находятся в Украине – не для "защиты" русскоязычных граждан Украины, но для установления российского контроля над страной", – заявила дипломат.

Также, Хейли отметила, что США сохранят санкции против России до тех пор, пока она не прекратит свои возмутительные действия в Украине, в частности в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Пока Россия не вернет Крымский полуостров под контроль Украины, американские санкции, связанные со вторжением в Крым, останутся в силе. До тех пор пока Россия не выведет свои силы с восточной Украины и не выполнит обязательства в рамках Минских соглашений, наши санкции в ответ на ее вопиющие нарушения в восточной части этой страны останутся в силе,

– подчеркнула постпред США.

Кроме того, дипломат также обвинила Россию в создании "катастрофы из страданий" путем поддержки сепаратистских группировок и нарушения своих обязательств в рамках международного соглашения о прекращении огня.

"Несмотря на ее возражения, нет сомнений, что Россия является движущей силой украинского конфликта", – заключила Хейли.