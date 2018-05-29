Трамп может сделать самый большой подарок Путину, – экс-посол Германии в США и Британии

Если глава Белого дома решит вывести свою страну из НАТО, это станет катастрофическим шагом и самым большим подарком президенту России Владимиру Путину.

Такое предостережение высказал Вольфганг Ишингер, экс-посол Германии в США и Великобритании, а сейчас председатель Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Times.

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Правительства ряда стран Европы опасаются, что Трамп может воспользоваться июльским саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе, чтобы сузить обязательства США или выдвинуть ультиматум о дальнейшем участии Соединенных Штатов в жизни Европы. Еще в декабре 2017 года американский лидер оговорился, что США могут уйти из Альянса, если его члены не "увеличат свои расходы на оборону".

В то же время, как отмечает Ишингер, европейцы не могут сделать ничего, что поразило бы главу Белого дома, поскольку наращивание оборонного потенциала – процесс долгосрочный.

Если администрация Трампа решит по-настоящему поставить под сомнение поддержку НАТО Соединенными Штатами и лидерство США в Альянсе, то это будет самым большим подарком Владимиру Путину за всю его жизнь,

– уверен дипломат.

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