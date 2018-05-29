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Трамп може зробити найбільший подарунок Путіну, – екс-посол Німеччини у США та Британії

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Вихід Америки з НАТО стане найбільшим подарунком Трампа Путіну
Вихід Америки з НАТО стане найбільшим подарунком Трампа Путіну / US Embassy and Consulates in Russia

Якщо глава Білого дому вирішить вивести свою країну з НАТО, це стане катастрофічним кроком і найбільшим подарунком президенту Росії Володимиру Путіну.

Таке застереження висловив Вольфганг Ішингер, екс-посол Німеччини в США та Великобританії, а зараз голова Мюнхенської конференції з безпеки, передає The Times.

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Уряди кількох країн Європи побоюються, що Трамп може скористатися липневим самітом НАТО, який пройде у Брюсселі, щоб звузити зобов'язання США або висунути ультиматум щодо подальшої участі Сполучених Штатів у житті Європи. Ще у грудні 2017-го американський лідер обмовився, що США можуть піти з Альянсу, якщо його члени не "збільшать свої витрати на оборону".

Водночас, як зазначає Ішингер, європейці не можуть зробити нічого, що вразило б главу Білого дому, оскільки нарощування оборонного потенціалу – процес довгостроковий.

Якщо адміністрація Трампа вирішить по-справжньому поставити під сумнів підтримку НАТО Сполученими Штатами і лідерство США в Альянсі, то це буде найбільшим подарунком Володимиру Путіну за все його життя, 
– впевнений дипломат.

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Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін НАТО
Джерело: 24 Канал
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