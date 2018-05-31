США назвали умову для покращення відносин з Росією

Для того, щоб покращити відносини між Вашингтоном і Москвою, російській владі необхідно зробити конкретні кроки для розв'язання накопичених спільних проблем.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

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"Держсекретар Майк Помпео й міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поспілкувались по телефону, вперше після того, як держсекретар склав присягу, а глава МЗС РФ був знову призначений на посаду (в новому уряді – "24")", – йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві США наголосили, що сторони обговорили проблеми і питання, які пов'язані з двосторонніми відносинами, а також ситуацію в Україні і в Сирії.

Держсекретар Помпео підтвердив, що, хоча США прагнуть до покращення відносин з Росією, але це відбудеться тільки якщо Росія продемонструє, що вона готова прийняти конкретні заходи для вирішення проблем, які нас турбують, включаючи втручання у внутрішні справи США,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, 30 травня, верхня палата російського парламенту схвалила законопроект про контрсанкції під назвою "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав", який надає уряду повноваження щодо введення заходів, пов'язаних з попередженням та припиненням протиправних і недружніх дій США та інших іноземних держав.