Женщины Донбасса против России

Они не боятся и пишут коллективные письма Кремлю и минобороны. Об этом в эфире 24 канала рассказал правозащитник Павел Лысянский.

Внимание У оккупантов есть несколько проблем: какая в росармии ситуация с ракетами

По его словам, был случай, когда 3 женщины пришли в военкомат в городе Хрустальном в Луганской области и схватили так называемого незаконного "прокурора" и требовали вернуть их сыновей.

С этим оккупанты ничего уже не смогут сделать. Протестные настроения уже начались,

– отметил Лисянский.

Впрочем, добавил, что пока нет возможностей объективно освещать происходящее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Однако заверил, что процессы уже пошли и люди самоорганизовались.

Оккупанты создают "советы женщин"

В то же время, так называемая незаконная власть квазиреспублик сейчас вводят "советы женщин". Все, для того чтобы контролировать протестный потенциал именно женщин – матерей, жен, сестер тех мужчин, которых принудительно мобилизовали на войну. Однако местные на это не покупаются.

Мобилизация на Донбассе: коротко