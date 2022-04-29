Женщины Донбасса против России
Они не боятся и пишут коллективные письма Кремлю и минобороны. Об этом в эфире 24 канала рассказал правозащитник Павел Лысянский.
Внимание У оккупантов есть несколько проблем: какая в росармии ситуация с ракетами
По его словам, был случай, когда 3 женщины пришли в военкомат в городе Хрустальном в Луганской области и схватили так называемого незаконного "прокурора" и требовали вернуть их сыновей.
С этим оккупанты ничего уже не смогут сделать. Протестные настроения уже начались,
– отметил Лисянский.
Впрочем, добавил, что пока нет возможностей объективно освещать происходящее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Однако заверил, что процессы уже пошли и люди самоорганизовались.
Оккупанты создают "советы женщин"
В то же время, так называемая незаконная власть квазиреспублик сейчас вводят "советы женщин". Все, для того чтобы контролировать протестный потенциал именно женщин – матерей, жен, сестер тех мужчин, которых принудительно мобилизовали на войну. Однако местные на это не покупаются.
Мобилизация на Донбассе: коротко
- Россияне активно мобилизуют население временно оккупированных территорий Донбасса и Луганской области. Особого энтузиазма в войне против Украины личный состав не проявляет.
- Известно также, что россияне забирают документы у мобилизованных из Донбасса, чтобы их не идентифицировали при гибели.