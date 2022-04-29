Жінки Донбасу проти Росії

Вони не бояться й пишуть колективні листи до Кремля й міноборони. Про це в ефірі 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський.

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За його словами, був випадок, коли 3 жінки прийшли у військкомат у місті Хрустальному, що на Луганщині, й схопили так званого незаконного "прокурора" й вимагали повернути їхніх синів.

З цим окупанти нічого вже не зможуть зробити. Протестні настрої уже почалися,

– зазначив Лисянський.

Утім додав, що наразі немає можливостей об'єктивно висвітлювати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Однак запевнив, що процеси вже пішли й люди самоорганізувалися.

Окупанти створюють "ради жінок"

Натомість так звана незаконна влада квазіреспублік зараз запроваджують "ради жінок". Все для того, аби контролювати протестний потенціал саме жінок – матерів, дружин, сестер тих чоловіків, яких примусово мобілізували на війну. Однак місцеві на це не купуються.

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