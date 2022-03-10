Ведомство поделилось дорогами для пассажирских автоперевозок, которые не так загружены, как основные магистрали.

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В связи с большими пробками на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с востока на запад страны.

Почему?

В настоящее время существует значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с Россией регионах.

Чтобы не образовывать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно).

Мы специально выбирали маршруты, где:

высокое качество дорожного покрытия;

меньше блок-постов;

меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта.

Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры

Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры

Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры

Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры

Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры

Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры

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