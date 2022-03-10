Відомство поділилося дорогами для пасажирських автоперевезень, які не так завантажені, як основні магістралі.
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Повний текст повідомлення:
У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.
Чому?
Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах.
Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).
Ми спеціально обирали маршрути, де:
висока якість дорожнього покриття;
менше блок-постів;
менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.
Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури
Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури
Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури
Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури
Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури
Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури
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