Відомство поділилося дорогами для пасажирських автоперевезень, які не так завантажені, як основні магістралі.

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У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.

Чому?

Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах.

Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).

Ми спеціально обирали маршрути, де:

висока якість дорожнього покриття;

менше блок-постів;

менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

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