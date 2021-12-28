По информации МЧСников, во время новогодне-рождественских праздников количество пожаров увеличивается вдвое. Поэтому они настаивают, чтобы все придерживались четких правил.

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Как предотвратить возгорание елки

По словам начальника управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС Игоря Брегина, каждый, кто хочет установить новогоднее дерево в доме, должен следовать нескольким простым правилам:

установить елку на твердую основу, чтобы она не перевернулась;

перед отделкой гирляндами проверить их на целостность и изоляцию;

включить гирлянду в сеть и убедиться, что она не нагревается, а все диоды светятся;

не украшать дерево легковоспламеняющимися материалами;

если же елка занялась, нужно обесточить помещение, а дерево накрыть мокрой тканью.

Важно увлажнять елку

Кроме того, американский Нацинститут стандартов и технологий советует увлажнять елку, поскольку сухое дерево огонь испепеляет за считанные секунды. При этом если его опрыскивать водой, есть больше шансов спасти свой дом.

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Как различить качественную пиротехнику

Однако не только гирлянды, но и пиротехника может причинить вред. Особенно, если фейерверки и петарды приобрели у подозрительных продавцов без соответствующей сертификации.

На изделии все должно быть написано на украинском языке. Кроме того, обязательна маркировка трилистником и указание органа, проводившего оценку типа пиротехнической продукции,

– подчеркнул инспектор отдела пожарной безопасности ГСЧС Львовщины Андрей Бендина.



На упаковке пиротехники обязательно должна быть маркировка трилистником / Фото "Укрстандартсертификации"

Неправильное обращение с пиротехникой и неисправные гирлянды могут не только повредить жилье, но и привести к травмам и увечьям. Спасатели советуют не зажигать бенгальские огни в квартире, не оставлять включенную гирлянду на ночь, а елку ставить как можно дальше от мебели, штор и особенно обогревателей.

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