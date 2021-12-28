За інформацією надзвичайників, під час новорічно-різдвяних свят кількість пожеж збільшується удвічі. Тому вони наполягають, аби всі дотримувалися чітких правил.

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Як запобігти загорянню ялинки

За словами начальника управління із запобігання надзвичайних ситуацій ДСНС Ігоря Брегіна, кожен, хто хоче встановити новорічне дерево у домі, повинен слідувати кільком простим правилам:

встановити ялинку на тверду основу, аби вона не перекинулась;

перед оздобленням гірляндами, перевірити їх на цілісність та ізоляцію;

увімкнути гірлянду в мережу й пересвідчитись, що вона не нагрівається, а всі діоди світяться;

не оздоблювати дерево легкозаймистими матеріалами;

якщо ж ялинка зайнялася, потрібно знеструмити помешкання, а дерево накрити мокрою тканиною.

Важливо зволожувати ялинку

Крім того, американський Націнститут стандартів і технологій радить зволожувати ялинку, оскільки сухе дерево вогонь спопеляє за лічені секунди. Натомість якщо його обприскувати водою, є більші шанси врятувати свій дім.

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Як розрізнити якісну піротехніку

Однак не лише гірлянди, а й піротехніка може заподіяти шкоди. Особливо, якщо феєрверки та петарди придбали у підозрілих продавців без відповідної сертифікації.

На виробі все має бути написано українською мовою. Крім того, обов'язкове маркування трилисником і зазначення органу, який проводив оцінку типу піротехнічної продукції,

– підкреслив інспектор відділу пожежної безпеки ДСНС Львівщини Андрій Бендина.



На упаковці піротехніки обов'язково має бути маркування трилисником / Фото "Укрстандартсертифікації"

Неправильне поводження з піротехнікою та несправні гірлянди можуть не лише пошкодити житло, а й призвести до травм та каліцтва. Рятувальники радять не запалювати бенгальські вогні у квартирі, не залишати увімкненою гірлянду на ніч, а ялинку ставити якомога далі від меблів, штор та особливо обігрівачів.

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