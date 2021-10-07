Разумков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что будущему спикеру не должно быть стыдно ни перед собой, ни перед людьми, ни перед законом. Это – приоитет.
Заметьте Не является членом команды и не может занимать важную должность, – Корниенко об отзыве Разумкова
Чтобы ему не было стыдно за то, что он будет делать на этом посту. Ни перед собой, ни перед людьми и ни перед законом,
– подчеркнул Разумков.
Отвечая на вопрос, не стыдно ли ему, политик ответил: "мне не стыдно".
Разумкова отправили в отставку
- Отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховная Рада рассмотрела во время внеочередного заседания 7 октября.
- "За" отставку Разумкова проголосовали 284 народных избранника. Среди них – 215 "слуг народа".
- Перед голосованием Разумков выступил в Раде – в последний раз на посту спикера.
- Он заявил, что никогда не плыл по течению, потому что должность не стоит доверия людей.
- Кроме того, Разумков заявил: "принцип демократии, с которым мы шли, право народа, стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона стал изменен на политическую целесообразность".