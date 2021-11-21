В начале встречи с военнослужащими президент отметил, что то, что День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск празднуют в один день, – символично.
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Военнослужащие получили награду
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность военнослужащим и заявил, что украинская армия – мощная.
Чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую мощную армию, представители которой есть сейчас здесь,
– заявил Зеленский.
Также глава государства отметил, что по состоянию на сегодня, украинское войско имеет самый высокий уровень доверия в Украине.
Кроме президента, на встрече и вручении государственных наград присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Алексей Резников.
День Достоинства и Свободы: главное
- В Украине ежегодно с 2014 года отмечают День Достоинства и Свободы в честь Революции Достоинства и Оранжевой революции.
- В этом году к празднику в Киеве запланирован ряд мероприятий, посвященных событиям на Майдане Независимости в 2013 – 2014 годах и героям Небесной Сотни.
- Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук почтили память павших на Майдане.