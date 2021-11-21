В начале встречи с военнослужащими президент отметил, что то, что День Достоинства и Свободы и День десантно-штурмовых войск празднуют в один день, – символично.

Интересно Мы продолжаем платить большую цену, – Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Военнослужащие получили награду

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность военнослужащим и заявил, что украинская армия – мощная.

Чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую мощную армию, представители которой есть сейчас здесь,

– заявил Зеленский.

Также глава государства отметил, что по состоянию на сегодня, украинское войско имеет самый высокий уровень доверия в Украине.

Кроме президента, на встрече и вручении государственных наград присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Алексей Резников.

День Достоинства и Свободы: главное