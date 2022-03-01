Мы никогда не отдадим нашу свободу, мы должны повышать оборонный потенциал, – Боррель
Европа должна повышать свой оборонный потенциал, чтобы предотвратить войну, заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
С таким заявлением Боррель выступил на заседании Европарламента 1 марта, сообщает 24 канал.
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"Чтобы иметь мир, мы должны его завоевать", – это говорит нам мистер Путин. И поэтому мы должны повышать свой оборонный потенциал, чтобы предотвратить войну", – заявил Боррель.
Он признал, что европейские меры для сдерживания России были недостаточными, чтобы предотвратить агрессию Путина. Но с тех пор как она началась – Европа отреагировала таким образом, которого не ожидал Путин.
"Мы ему показали, что никогда не принесем в жертву нашу свободу и свободу других", – подчеркнул Боррель.
Как известно, международные партнеры Украины уже готовят четвертый пакет экономических санкций против России.
Какие санкции наложили на Россию: коротко
- Блокирование экспорта технологий, что ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор;
- Санкции на крупнейшие российские банки;
- Санкции против элиты, в том числе против Путина и Лаврова;
- Санкции против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за границей;
- Замороженные 40% золотовалютных резервов;
- Любые операции с Центробанком запрещены.
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