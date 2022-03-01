Мы никогда не отдадим нашу свободу, мы должны повышать оборонный потенциал, – Боррель

Европа должна повышать свой оборонный потенциал, чтобы предотвратить войну, заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

С таким заявлением Боррель выступил на заседании Европарламента 1 марта, сообщает 24 канал.

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"Чтобы иметь мир, мы должны его завоевать", – это говорит нам мистер Путин. И поэтому мы должны повышать свой оборонный потенциал, чтобы предотвратить войну", – заявил Боррель.

Он признал, что европейские меры для сдерживания России были недостаточными, чтобы предотвратить агрессию Путина. Но с тех пор как она началась – Европа отреагировала таким образом, которого не ожидал Путин.

"Мы ему показали, что никогда не принесем в жертву нашу свободу и свободу других", – подчеркнул Боррель.

Как известно, международные партнеры Украины уже готовят четвертый пакет экономических санкций против России.

Какие санкции наложили на Россию: коротко

Блокирование экспорта технологий, что ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор;

Санкции на крупнейшие российские банки;

Санкции против элиты, в том числе против Путина и Лаврова;

Санкции против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за границей;

Замороженные 40% золотовалютных резервов;

Любые операции с Центробанком запрещены.

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