О ситуации на фронте по состоянию на 00.00 13 марта рассказали в Генштабе ВСУ. Наши военные говорят, что захватчики на большинстве направлений остановили наступление.

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Враг готовит дополнительные силы для боевых действий

Однако россияне и дальше продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры. Чтобы компенсировать свои потери, агрессор готовит дополнительные силы и средства ведения боевых действий.

В Генштабе отметили, что ни на одном из направлений враг не достиг цели операции. Вместе с тем характер действий российского войска свидетельствует о том, что само военное руководство оккупантов не определилось относительно стратегических задач и конечной цели.

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