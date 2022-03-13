Про ситуацію на фронті станом на 00:00 13 березня розповіли у Генштабі ЗСУ. Наші військові кажуть, що загарбники на переважній більшості напрямків зупинили наступ.
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Ворог готує додаткові сили для бойових дій
Проте росіяни і надалі продовжують знищувати об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Аби компенсувати свої втрати, агресор готує додаткові сили та засоби для ведення бойових дій.
У Генштабі наголосили, на жодному з напрямів ворог не досягнув мети операції. Разом з тим, характер дій російського війська свідчить про те, що саме військове керівництво окупантів не визначилось щодо стратегічних завдань та кінцевої мети.
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