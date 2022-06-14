Чтобы легализовать украденное: россияне придумали, как продавать миру ворованное в Украине зерно

Российские захватчики понимают, что посевная в оккупированной ими Херсонской области фактически провалилась, однако не оставляют попыток увеличить количество потенциального урожая. Параллельно с этим оккупанты стремительно ведут регион к гуманитарной катастрофе.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские варвары до сих пор пытаются принудить аграриев к усиленному проведению посевной. При этом фермерам, которые согласились на сотрудничество, позволяют обрабатывать ту землю, которая им не принадлежит.

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Из-за чрезвычайного давления и угроз убийством количество аграриев, согласившихся проводить посевные работы, постоянно увеличивается.

Требуют больших результатов при маленьких возможностях

Захватчики хотят, чтобы аграрии быстро засеяли все возможные для этого площади. Для этого они угрожают фермерам расстрелами, расправой над семьями и сотрудниками.

Половину сельхозтехники российские вояки уже отжали и вывезли через Крым на территорию России. Кроме того, оккупанты обещают уничтожить всю технику, которая осталась у фермеров, в случае отказа от сотрудничества.

При всем этом оккупанты строжайше запретили земледельцам проводить посевную без соответствующей регистрации.

Людей отправляют в "комендатуру" в Новой Каховке, где каждому фермеру в обязательном порядке навязывают российского зернотрейдера.

Согласно планам россиян, уже осенью херсонские аграрии не будут иметь никаких шансов продать урожай куда-то, кроме как России. При этом стоимость зерна будут определять исключительно оккупанты. Конечно же, она будет намного отличаться от рыночной стоимости.

Кроме того, включение в схему российских трейдеров нужно оккупантам для легализации фактически украденного у Украины урожая.

В Херсонской области проблемы с продуктами и питьевой водой

Также захватчики достаточно успешно создают во временно оккупированном регионе продовольственный кризис. Российские генералы воруют львиную часть гуманитарной помощи, которую привозят из захваченного Крыма.

Немалой проблемой для всего населения Херсонской области является невозможность поставки украинской продукции. Российских продуктов, которые завозят захватчики, кое-где не хватает на всех. И, конечно же, херсонцы совсем не желают покупать хотя бы что-то российского производства без критической необходимости. Особенно с учетом того, что российские продукты отличаются от украинских ужасным качеством и дорогой стоимостью.

Впрочем, наиболее критичной является проблема нехватки питьевой воды. Однако захватчики, конечно, вообще не собираются решать хотя бы какие-то бытовые проблемы в оккупированном ими регионе. Поэтому с наступлением жары ситуация значительно ухудшилась. И страдают от нее как украинцы, так и русские "Ваньки".

Людям предлагают продать украинский паспорт, но желающих нет

Кроме того, недавно пропагандисты усилили призывы к населению о замене украинских паспортов на российские. Захватчики обещают всем, кто согласится "получить гражданство" страны-агрессора, предоставить 10 тысяч рублей "помощи". Однако большинство херсонцев и без того совсем не желают терять будущее и сдавать оккупантам украинские документы. Тем более, местные жители помнят о том, как россияне выдали им фальшивые купюры.