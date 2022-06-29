По свежему отчету Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, кафиры продолжают попытки оккупировать Лисичанск, расположенный в Донецкой области. В ведомстве сообщают, что боевики вблизи Верхнекаменки даже задействовали не справившиеся с задачей диверсионно-разведывательные группы – украинские защитники обнаружили оккупантов и ликвидировали их.
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На Донецком направлении, по данным Гештаба, российские захватчики пытаются блокировать украинский Лисичанск, а также захватить часть автомобильного пути, соединяющего Лисичанск и Бахмут.
Также россияне в очередной раз обстреляли инфраструктуру вблизи таких населенных пунктов:
- Лисичанск,
- Верхнекаменка,
- Северск.
Обстрелы пришлись как по военной, так и по гражданской инфраструктуре.
В Генштабе сообщили, что российские захватчики нанесли авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ кафиров отошли,
– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Кроме того, ДРГ кафиров уничтожили и на Бахмутском направлении. Да, враг пытался осуществить наступление и задействовал российских разведчиков. Как и в случае с Лисичанском, успеха не имел и отошел.
Враг пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спирно, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили неподалеку от Берестового,
– сообщили в Генштабе.
В то же время россияне нанесли удары по позициям ВСУ по артиллерии разных калибров. Обстрелы произошли вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Также российские боевики нанесли авиаудар вблизи села Возрождение.
Ситуация о направлениях в Донбассе: данные Генштаба
В Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи.
Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также кафиры нанесли авиаудара вблизи Гусаровки, – сообщили в ведомстве.
В Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки, заявили в Генштабе.
В Авдеевском направлении российские захватчики обстреляли позиции украинских воинов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. То же произошло и на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи таких населенных пунктов:
- Авдеевка,
- Веселое,
- Павловка,
- Белогорье,
- Инженерное,
- Ольговское,
- Преображенка,
- Гуляйпольское.
Кроме того, российские кафиры нанесли авиационных ударов по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.