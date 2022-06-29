За свіжим звітом Генерального штабу Збройних Сил України, окупанти продовжують намагання окупувати Лисичанськ, який розташований у Донецькій області. У відомстві повідомляють, що бойовики поблизу Верхньокам'янки навіть задіяли диверсійно-розвідувальні групи, які не впоралися із завданням – українські захисники виявили окупантів та ліквідували їх.

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На Донецькому напрямку, за даними Гештабу, російські загарбники намагаються блокувати український Лисичанськ, а також захопити частину автомобільного шляху, який сполучає Лисичанськ та Бахмут.

Також росіяни вчергове обстріляли інфраструктуру поблизу таких населених пунктів:

Лисичанськ,

Верхньокам’янка,

Сіверськ.

Обстріли прийшлися як по військовій, так і цивільній інфраструктурі.

У Генштабі повідомили, що російські загарбники здійснили авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.

Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли,

– повідомили у Генеральному штабу ЗСУ.

Крім того, ДРГ окупантів знищили і на Бахмутському напрямку. Так, ворог намагався здійснити наступ та задіяв російських розвідників. Як і у випадку з Лисичанськом, успіху не мав та відійшов.

Ворог намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового,

– повідомили в Генштабі.

Натомість росіяни завдали ударів по позиціям ЗСУ з артилерії різних калібрів. Обстріли відбулися поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки, та Івано-Дар'ївки. Також російські бойовики здійснили авіаудар поблизу села Відродження.

Ситуація про напрямках на Донбасі: дані Генштабу

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі.

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки, – повідомили у відомстві.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки, заявили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку російські загарбники обстріляли позиції українських воїнів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Те саме відбулося і на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу таких населених пунктів:

Авдіївка,

Веселе,

Павлівка,

Білогір’я,

Інженерне,

Ольгівське,

Преображенка,

Гуляйпільське.

Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

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