Чтобы не были в шоке: Ozon и Яндекс.Маркет скрыли графики динамики цен от покупателей
7 марта 2022 , 13:33Читати новину українською
Источник:BRATCHUK
Российские интернет магазины Ozon и Яндекс.Маркет решили скрыть графики роста цен и товары, чтобы не шокировать своих покупателей. Из-за падения рубля цены стремительно растут, а товары – соответственно дорожают.
Интернет-магазины сообщили, что просят продавцов на платформах убрать графики истории цен – якобы покупателям психологически трудно совершить покупки, поскольку они видят, что цены существенно выросли.
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Ozon и Яндекс.Маркет объяснили это также понижением продаж. Будет ли исполнена эта просьба – неизвестно.
Обращение яндекс.Маркет и Ozon / Скриншот BRATCHUK
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