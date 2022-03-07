Чтобы не были в шоке: Ozon и Яндекс.Маркет скрыли графики динамики цен от покупателей

Российские интернет магазины Ozon и Яндекс.Маркет решили скрыть графики роста цен и товары, чтобы не шокировать своих покупателей. Из-за падения рубля цены стремительно растут, а товары – соответственно дорожают.

Интернет-магазины сообщили, что просят продавцов на платформах убрать графики истории цен – якобы покупателям психологически трудно совершить покупки, поскольку они видят, что цены существенно выросли.

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Ozon и Яндекс.Маркет объяснили это также понижением продаж. Будет ли исполнена эта просьба – неизвестно.

Обращение яндекс.Маркет и Ozon / Скриншот BRATCHUK

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