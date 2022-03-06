Чтобы не было прорыва: ВСУ выровняли линию фронта в Луганской области

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону по всем направлениям. Следовательно, чтобы избежать прорыва оккупанта, они выровняли линию фронта в Луганской области.

Ночь в Луганской области прошла относительно спокойно. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал.

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Враг палит по подстанциям, больницам, разбивает инфраструктуру. Хаотично бьет по жилым массивам, где военных и нет. Вооруженные силы выровняли линию фронта, чтобы не было никакого прорыва и не взяли в окружение. Они держат ее,

– сказал Гайдай.

По его словам, все бои продолжаются в основном на окраинах городов Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. Постоянно обстреливается Попасная.

Сватово, Старобельск и Новопсков – это не контролируемая территория. В то же время, там нет большого скопления техники. Люди там выходят на митинги и говорят врагу, что не хотят его оккупации. И по мирным людям, в частности, в Новопскове уже начали стрелять и есть 3 раненых.

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